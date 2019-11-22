Роль России в каталонском кризисе

Какую роль сыграла Россия в каталонском кризисе? Испания занимается расследованием деятельности группировки, предположительно связанной с российской военной разведкой. Она подозревается в организации компьютерных атак и разжигании конфликта между Каталонией и остальной Испанией в период проведения нелегального референдума о независимости этого автономного сообщества.
По мнению обвинения, политический разрыв между Каталонией и испанскими властями усугубился по причине активности российских "ботов".
Согласно расследованию, к которому имеет доступ журналистка испанской радиостанции Cadena SER Пилар Веласко, за преступлением стоит целая сеть, созданная шпионом Сергеем Федотовым и еще четырьмя агентами.
Предполагается, что это элитное подразделение занималось пропагандой в течение последних десяти лет. Обвинение настаивает: ячейка смогла проникнуть в каталонский вопрос так же, как и в другие европейские кризисы ранее, хотя Россия и пыталась стереть свой след.
Расследуется также вопрос перевода крупных сумм из трех международных и двух российских банков в Испанию.
Москва опровергает эту информацию, а российский посол обвиняет СМИ, публикующие эти данные, в попытках нанести ущерб российско-испанским отношениям.