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Россия

Отстранение верхушки ВФЛА

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  Вероника Доваль 
Отстранение верхушки ВФЛА
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Семь чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики во главе с президентом Дмитрием Шляхтиным временно отстранены от деятельности по обвинению в допинговых махинациях. Дисциплинарный комитет международной федерации спустя 15 месяцев закончил расследование так называемого "дела Лысенко".

Прыгуну в высоту Данилу Лысенко предъявлены обвинения не только в пропуске трех внесоревновательных тестов, но и в фальсификации документов. ИААФ считает, что спортсмен пытался оправдать пропуск допинг-тестов, за что ему потенциально грозило до двух лет дисквалификации, с помощью фальшивой медицинской справки.

Причем, как утверждается, Лысенко вместе с тренером Евгением Загорулько подделывали бумаги не самостоятельно, а с ведома или при участии руководства федерации. Решение дисциплинарного комитета еще не окончательное. У каждого из отстраненных есть право обжаловать его в частном порядке.

В субботу президиум Всероссийской федерации легкой атлетики выберет исполняющего обязанности президента из трех кандидатов - включая главного тренера сборной России Юрия Борзаковского.

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Видеомонтаж • Глеб Шатуновский

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