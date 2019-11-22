Алексей Миранчук может перейти в "Ювентус"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может стать игроком "Ювентуса". Об этом сообщила газета Tuttosport, поместив на обложку фотографию россиянина.

Утверждается, что переговоры по поводу трансфера 24-летнего россиянина между московским клубом и посредником со стороны "Ювентуса" Габриэле Джуффридой завершились успешно. В борьбе за россиянина туринцы обошли "Зенит", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

Согласно изданию, предполагаемая стоимость перехода футболиста - 20 млн евро. Отмечается, что сумма трансфера может увеличиться за счет всевозможных бонусов. Стать партнером Криштиану Роналду по команде Миранчук может уже следующим летом.

Руководство "Ювентуса" было впечатлено игра футболиста сборной России и его двумя голами в ворота их команды в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/20.

Миранчук — воспитанник "Локомотива" и выступает за основную команду "железнодорожников" с 2013 года. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 4 мяча (2 — с пенальти), а также 2 результативные передачи.

Действующий контракт 24-летнего футболиста с "Локомотивом" рассчитан до июня 2021 года.