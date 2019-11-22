Иноагенты среди нас: Госдума одобрила поправки в закон о СМИ

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий признавать физических лиц иностранными агентами. За поправки в закон о СМИ проголосовали 311 депутатов из 450, четверо воздержались.

"По новому закону иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие материалы СМИ – иностранных агентов или участвующие в их создании, а также получающие деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников", — говорится в сообщении Госдумы.

В том числе законопроект обязывает СМИ, признанные иноагентами, для работы в России учредить российское юрлицо в статусе иноагента в течение одного месяца со дня получения указанного статуса. Также вводится требование маркировать продукцию СМИ-иноагентов, как и запрет на ее распространение без маркировки.

Иноагентами становятся юридические и физические лица, получающие деньги или имущество от иностранных государств и их госорганов, иностранных и международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства или уполномоченных ими лиц. Подпадают под действие нового закона также и российские юридические лица, получающие деньги из зарубежных источников.

Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также физических и юридических лиц — иностранных агентов, будет Минюст. Решение о включении в перечень или об исключении из него будет приниматься ведомством по согласованию с МИД России.

Новые нормы позволяют блокировать сайт СМИ-иноагента (или созданного им юридического лица) в случае нарушения правил распространения информации, на основании постановления по делу об административном правонарушении. В целом под действие закона могут попасть юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве, зарубежные структуры без образования юридического лица, а также физические лица, получающие финансирование из-за рубежа. Таким образом, нововведения не затронут российские СМИ.

На сегодняшний день иноагентами в России признаны 10 СМИ: "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), телеканал "Настоящее время", "Фактограф", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "Север.Реалии".

По словам президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флая, новые поправки в закон о СМИ входят в число "опасных, всё более возрастающих усилий, направленных на преследование журналистов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и других иностранных СМИ" и являются "очередным шагом к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию".

"Это попытка заставить замолчать независимые голоса в России и лишить аудиторию доступа к информации, – говорилось в заявлении Флая, сделанном в конце минувшей недели. – Законы США гарантируют РСЕ/РC редакционную независимость. Любые предположения о том, что мы или наши журналисты являемся агентами любого правительства, являются ложными".

Профессор Высшей школы экономики Михаил Федотов, автор закона о СМИ 1991 года, счел принятие нового закона "ошибочным":

Чисто юридически этот текст не выдерживает никакой критики, в нем перепутаны объекты и субъекты права. Закон касается любых физических лиц, поэтому в буквальном понимании он означает, что вокруг нас одни "иностранные агенты". Я не могу предположить, как будет применяться этот закон, поскольку, на мой взгляд, он неприменим. Он ставит перед собой задачу, которую не выполняет. Это юридическая безграмотность Михаил Федотов автор закона о СМИ 1991 года, профессор ВШЭ

Глава движения "За права человека" Лев Пономарёв считает, что "министерство юстиции давно стало репрессивным органом для борьбы с независимым мнением, для борьбы с правозащитниками и политической оппозицией":

Фактически [предлагается их пометить] такой символической "жёлтой звездой". Следующий шаг – пометить их физически, чтобы и на улице было понятно, кто эти люди. Я думаю, что будет и следующий шаг – реальное ограничение этого человека для жизни в России: блокирование банковских карт и так далее, вплоть до предложения выехать из страны и лишения гражданства. Обычными людям этот статус даёт знать, что этот человек - твой враг. Это метка такая. Ты должен с ним не общаться, ты должен его изолировать, создать атмосферу изоляции, если он живёт в твоём доме, к примеру, писать доносы об этом человеке, что бы он ни делал. Это деградация общества. Но для мыслящих людей эти люди могут стать популярны Лев Пономарёв Глава движения "За права человека"

Председатель комитета Госдумы по информполитике, соавтор поправок Леонид Левин пояснил со своей стороны, что закон "не создавался как инструмент давления на свободу слова и свободу распространения информации, а как механизм, позволяющий предпринимать адекватные ответные шаги на прецеденты давления со стороны западных политиков на российские СМИ".

Российский гражданин может получить статус иностранного агента, если будет установлено два факта: что он сотрудничает, то есть участвует в создании или распространении материалов иностранного СМИ, признанного выполняющим функции иностранного агента, и получает вознаграждение за эту деятельность. В каждом конкретном случае признание организации иносми-иноганентом будет осуществляться только на основании совместного решения Минюста и МИДа. Кроме того уполномоченным органам надо будет обосновать наличие связи между сотрудничеством или распространением информации иносми-иноагента и получением вознаграждения Леонид Левин соавтор поправок к закону о СМИ

Заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий также считает, что паника вокруг нового закона не обоснована:

К свободе слова он не имеет никакого отношения. Речь идет о регистрации, а не о свободе слова. Вы можете по-прежнему говорить и писать все, что угодно, в рамках законодательства.

Вас не смущает, что физические лица должны платить налоги? Это нормально, это закон. А здесь будет законом то, что физические лица должны будут зарегистрироваться как иноагенты. Этот закон нужен, чтобы было понимание, какое СМИ является российским, а какое – иностранным. Человек, открывая публикацию, должен понимать, читает он российское СМИ или иностранное. Блог – это фактически уже СМИ, какая разница? Это маленькая своя газета, где я автор и редактор Алексей Вишневецкий заместитель председателя Союза журналистов России

Инициатива законопроекта была предложена в конце 2017 года в качестве зеркального ответа на требование Минюста США к RT America — американскому филиалу российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

Чтобы законопроект о возможности признания физических лиц иностранными агентами вступил в силу, его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент России.