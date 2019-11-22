Сборная Россия вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, в упорной борьбе одолев сборную Сербии.

В первом матче противостояния с сербами Андрей Рублев достаточно легко обыграл в двух сетах Филипа Крайиновича - 6:1, 6:2. Однако во второй встрече Карен Хачанов уступил второй ракетке мира Новаку Джоковичу (3:6, 3:6).

Судьба поединка решалась в парной встрече, где Карен Хачанов и Андрей Рублев взяли верх над дуэтом Новак Джокович и Виктор Троицки со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. В третьем сете россияне отыграли три матчбола.

За выход в финал соревнований, которые проходят в Мадриде, наша команда поспорит с канадцами.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты. Призовой фонд турнира - $20 млн.