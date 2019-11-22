Израиль: Нетаньяху отвечает генпрокурору Мандельблиту

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на предъявленные ему генеральным прокурором Авихаем Мандельблитом обвинения во взяточничестве, мошенничестве и, как уточнил юрист, "обмане общественного доверия".

Когда-то генпрокурор Авихай Мандельблит и Биньямин Нетаньяху работали вместе Фото Рейтер (архив)

В обращении к нации глава кабмина сказал:

Этим вечером мы стали свидетелями попытки сместить действующего главу правительства, попытки, которая основана на сфабрикованных уликах и политически ангажированных методах следствия. Мы не собираемся давать им хотя бы малейшую возможность в этом преуспеть. Я продолжу свою работу в соответствии с нормами закона, сознавая всю ответственность, которая на мне лежит, за наше общее будущее и за нашу безопасность. Биньямин Нетаньяху и.о. премьер-министра Израиля

Нетаньяху после двух внеочередных выборов, когда ни одна из партий не получила достаточного большинства в кнессете, остается действующим премьером.

Ни он, ни его главный оппонент Ганц не сумели сформировать коалиционное правительство.

Недовольные Нетаньяху вышли вечером в четверг на демонстрацию.

Манифестация противников и.о. израильского премьера Фото Рейтер

Вот что заявил один из ее участников: "Вообще-то Нетаньяху должен был бы уйти в отставку сегодняшним вечером. Неслыханно, невиданно, чтобы премьер продолжал бы исполнять свои обязанности, будучи официально в статусе обвиняемого по очень серьезным делам. Разумеется, его нужно судить, и, не исключено, что по итогам рассмотрения его отправят в тюрьму. Как в такой ситуации можно возглавлять правительство?".

В адрес Нетаньяху звучат и голоса поддержки: "Я пришел сюда специально, чтобы сказать, что наш премьер - не один, что мы не оставим Нетаньяху, что мы в курсе, что все обвинения были сфабрикованы, и что эта попытка отстранить его от власти провалится".

Нетаньяху не намерен сдаваться Фото Рейтер (архив)

В то время, пока проходили манифестации, президент страны Реувен Ривлин передавал на следующие три недели бразды формирования коалиционного кабинета депутатам кнессета.

Лидер центристов Ганц в середине этой недели вернул Ривлину мандат на формирование кабинета.

Если третья по счету попытка с момента проведения выборов 17 сентября создать правительство не увенчается успехом, в Израиле снова состоится голосование.

Его требуется провести в течение ближайших 90 дней.