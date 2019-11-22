Герои трёх стран: в Вильнюсе похоронили повстанцев 1863 года

В Вильнюсе в торжественной обстановке перезахоронили участников Польского восстания 1863 года. Среди них — руководители повстанцев Cигизмунд Сераковский и Кастусь Калиновский. Их останки были обнаружены два года назад в безымянных могилах на Замковой горе литовской столицы.

В Вильнюс прибыл президент Польши Анджей Дуда, а также официальная делегация республики Беларусь. Все три страны считают вождей Польского восстания своими национальными героями.

Президенты Польши и Литвы Reuters

Анджей Дуда, президент Польши:

«Я очень рад, что и белорусы считают пана Калиновского своим героем. Но я скажу так: мы тоже считаем всех их своими героями; они были нашими героями и общими героями. Из сегодняшнего дня трудно судить о том, кто какую нацию представлял».

Для захоронения повстанцев выбрано вильнюсское кладбище Расу — одно из старейших в Литве. После обнаружения останков шла речь о возможности похоронить Калиновского на белорусской территории, однако по целому ряду причин этого не произошло.

Reuters

Альвидас Никжентайтис, литовский историк:

«Можно сказать, что сегодня память о восстании и Калиновский в частности раскалывают белорусское общество в определённом смысле: для оппозиции он по-прежнему является национальным героем. Для официальных властей его фигура неприемлема из-за его явной антироссийской позиции».

Восстание 1863 года стало одним из крупнейших выступлений на бывших территориях Речи Посполитой, отошедших к Российской империи.

Сераковский и Калиновский, в числе более чем 20 повстанцев, были казнены в Вильнюсе в 1864 году.