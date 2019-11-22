Гонконг идет на выборы

В Гонконге в воскресенье пройдут выборы депутатов районных советов в 18 городских округах. Они фактически станут барометром настроений в обществе и своего рода референдумом о поддержке протестного движения. В голосовании примут участие свыше 4 млн избирателей. Обеспечивать порядок на этом массовом мероприятии, в свете последних антиправительственных акций протеста, будет мобилизован практически весь 30-тысячный контингент полиции.

Кэти Яу, бывшая сотрудница полиции: "Я не могу принять тот факт, что слезоточивый газ используется повсюду, а жестокость полиции становится все более серьезной. Я работала в полиции, и думаю, что была права, когда ушла от туда. Я больше не переживаю из-за того, что случилось с этой организацией. Но я не могу игнорировать то, что произошло".

Оппозиционные продемократические партии выставляют для участия в выборах рекордное для себя количество кандидатов - свыше 500. Как отмечают аналитики, они могут добиться в целом неплохих результатов, однако маловероятно, что им удастся получить большинство мест в советах.

"На этот раз выборы могут показать общественности и другим странам, что думают гонконгцы на самом деле", - говорит кандидат от оппозиции.

В настоящее время основная задача полиции - окончательно разблокировать ситуацию в мятежном Политехническом университете Гонконга мягким и мирным путем и обеспечить гладкое проведение выборов депутатов районных советов. По мнению властей, завершение кризиса вокруг этого вуза должно стать переломным моментом для постепенной нормализации обстановки в мегаполисе.

За последние дни территорию кампуса, который превратился в основной очаг бунта и массовых беспорядков, покинули около тысячи студентов. Полиция предупреждала, что тем, кто добровольно не покинет захваченный вуз, могут инкриминировать участие в массовых беспорядках, а это - до 10 лет тюрьмы.