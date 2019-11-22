Детей ИГИЛ в Нидерландах не ждут

Правительство Нидерландов не обязано содействовать возвращению на родину из лагерей на северо-востоке Сирии детей голландских женщин, которые покинули страну и присоединились к террористической организации "Исламское государство". Соответствующее решение вынес в пятницу апелляционный суд Гааги в ответ на принятое в начале этого месяца постановление суда нижней инстанции, в котором говорилось, что Нидерланды должны активно помогать репатриировать 56 детей из сирийских лагерей.

Судья Мишель Боннор: "Вывод таков: государство не действовало незаконно. Все претензии должны быть отклонены. Предыдущий вердикт, вынесенный в ходе предварительного судебного разбирательства, в котором требования были частично удовлетворены, будет отменен".

В начале этого месяца голландские жены боевиков ИГИЛ, находящиеся в сирийских лагерях, подали иск о репатриации их детей в Нидерланды.

Андре Зеебрегтс, адвокат, представляющий женщин: "Это очень обидно, учитывая, что эти дети очень маленькие, шести лет и младше, живущие в такой сложной ситуации. Их нельзя ни в чем обвинять".

Ранее окружной суд Гааги постановил, что власти должны, по возможности, помочь вернуться вместе и матерям, выехавшим в разное время из Нидерландов в Сирию.

Голландское правительство отказывается содействовать их возвращению, утверждая, что женщины добровольно перебрались на территории под контролем ИГ и, соответственно, способствовали деятельности террористической группировки.