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Колумбия

Протесты в Колумбии

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  Daria Ivanova 
Протесты в Колумбии
Авторское право
REUTERS/Luisa Gonzalez
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Более двухсот тысяч человек вышли в четверг на улицы колумбийских городов, выступая против экономической и социальной политики властей. Протестующие требуют сохранения минимальной заработной платы для молодежи и всеобщего права на пенсию, хотя администрация президента Ивана Дуке неоднократно отрицала, что рассматривает реформы в данных сферах.

Другие манифестанты пытаются привлечь внимание к недостаточному, по их мнению, участию правительства в предотвращении убийств правозащитников, а также коррупции в университетах.

Дуке уже заявил, что его администрация услышала требования колумбийцев и готова к сотрудничеству. Тем временем, власти используют слезоточивый газ и водометы для усмирения протестующих. Сообщается о десятках пострадавших как со стороны манифестантов, так и из числа полицейских.

Мы маршируем, потому что устали от правительства президента Ивана Дуке. Мы выступаем против большинства его реформ. Крайне важно выходить на улицы и требовать соблюдения своих прав.
Кристиан Торрес
манифестант

Несколько правительственных зданий в центре Боготы закиданы камнями. В связи с актами вандализма, в Кали, третьем по величине городе республики, введен комендантский час. Задержаны более ста демонстрантов.

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