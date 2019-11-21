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Украина

Корабли в "угробленном состоянии"

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  Ирина Шелудкова 
Корабли в "угробленном состоянии"
Авторское право
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
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Три украинских корабля, которые в прошлом году Россия задержала в Керченскем проливе, вернулись на базу военно-морских сил в Николаевской области.

Корабли осмотрел президент Украины Владимир Зеленский. Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что бронекатера вернулись в "угробленном состоянии" , а буксир — со "снятыми плафонами, розетками и унитазами".

Президент отметил: "Не хватает части оборудования. Я проверил состояние кораблей. Мы начнем расследование. Получим больше информации и попросим российскую сторону вернуть все недостающие компоненты".

В Центре общественных связей ФСБ России утверждают. что корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, а представители Украины при приемке бронекатеров и буксиров подписали соответствующие документы.

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