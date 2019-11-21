Импичмент: Трамп отрицает просьбу об услуге

Дональд Трамп после нового дня слушаний по импичменту в Конгрессе США, где показания под присягой давал американский постоянный представитель при Евросоюзе Гордон Сондланд, заявил прессе, что никаких просьб Владимиру Зеленскому в обмен на помощь США высказано не было.
Сам посол Сондланд в ходе публичных слушаний в Палате представителей пояснил, что расследование в отношении отца и сына Байденов должно (или могло) было быть, с его точки зрения, "услугой" в обмен на помощь США Украине и последующую встречу Трампа и Зеленского.
Посол Сондланд также сообщил конгрессменам, что он вместе с главой американского Министерства энергетики Риком Перри и экс-спецпредставителем США Куртом Волкером "работали вместе с Руди Джулиани над вопросами, связанными с Украиной, по прямому поручению президента Соединенных Штатов".