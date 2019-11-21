Греция - убежище для "гюленистов"

Около 150 тысяч человек в Турции потеряли работу из-за подозрений в связях с движением Фетхуллаха Гюлена. Чтобы избежать преследований, многие предпочли бежать из страны. Журналист Euronews встретился с некоторыми из них в Салониках, в северной Греции. Ахсен до увольнения работала в Турции учительницей. Вместе с ней и ее дочерью мы пришли в небольшой пункт благотворительной помощи, организованный сетью гюленистов.

Ахсен Сафие Тозаноглу, учительница: "Когда мы пересекали пограничную реку Эврос между Турцией и Грецией, было очень темно и нам пришлось нести дочь на руках, мы потеряли все наши вещи. Когда мы прибыли в Салоники, у нас ничего не было. Здесь мы можем найти одежду и другие необходимые вещи и продукты для таких как мы нуждающихся людей".

Во время неудавшегося военного переворота в 2016 году Ахсен и ее муж, тоже учитель, призывали своих учеников к спокойствию. Но тем не менее только за это оба потеряли работу и предстали перед судом.

А мы вместе с Ахсен отправились в "Женский центр Ирида", неправительственную организацию, которая поддерживает женщин из 35 стран. Сюда нашу турецкую знакомую приглашают, когда требуется помощь в переводе другим беженцам.

После попытки государственного переворота около 77 000 человек были брошены в тюрьмы по "подозрению в терроризме". Ахсен провела в заключении более года. Она вынуждена была оставить своего полуторагодовалого ребенка с родственниками. И ей еще повезло...

Ахсен: "Я не думаю, что в Турции еще существует независимая система правосудия. В тюрьме, в ужасных, сложных условиях я видела женщину с месячным ребенком. У этой матери было очень мало молока и ребенок был таким маленьким. У этой женщины не было никакой возможности нормально его кормить".

Салоники стали безопасной гаванью не только для Ахсен. Полностью репортаж о гражданах Турции, ищущих убежища, смотрите в следующем выпуске программы "Незаметная Европа" на Euronews.