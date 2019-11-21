Папа римский осудил торговлю людьми

Папа римский Франциск, находящийся с визитом в Таиланде, возглавил в четверг католическую службу на национальном стадионе в Бангкоке. По данным организаторов апостольской поездки понтифика, на мессу собрались 60 тысяч верующих. Глава Римско-католической церкви объехал стадион на открытом папамобиле. Во время богослужения он осудил торговлю людьми и призвал уважать мигрантов.

Папа римский: "Я думаю о детях и женщинах, которые стали жертвами проституции и торговли людьми, об их униженном человеческом достоинстве. Я думаю о молодых людях, порабощенных наркоманией и утративших смысл жизни, что угнетает и разрушает их мечты. Я думаю о мигрантах, лишенных своих домов и семей".

Поездка Папы в Таиланд приурочена к 350-летнему юбилею первой апостольской миссии в этой азиатской стране. Франциск стал вторым понтификом, посетившим Таиланд, после Иоанна Павла II, который побывал в королевстве в 1984 году.