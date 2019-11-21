Red Bull: пит-стоп в невесомости

Команда "Формулы-1" "Ред Булл" провела пит-стоп (смену колес на машине) в условиях невесомости. Он прошел на борту самолета Ил-76 МДК. Самолет применяется для тренировки космонавтов. При резком наборе высоты участники полета оказывались в невесомости около 22 секунд. Предварительно и механики команды, и члены съемочной группы, прошли курс в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке.