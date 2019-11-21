Мозельский мост открылся для автомобильного движения

В Германии открылся для автомобильного движения Мозельский мост - один из самых высоких в Европе. Высота его опор 160 метров, тогда как Кёльнский собор не превышает 158 метров; длина - более полутора километров. Строительство велось 8 лет, этот объект инфраструктуры свяжет страны Бенилюкса и немецкий регион Рейн-Майн.

Торжественное открытие моста состоялось в минувшие выходные, тогда его пересекли 10 тысяч посетителей - пешеходов и велосипедистов. По оценкам, каждый день через мост будут проезжать 25 тысяч автомобилей.

“Для нашего региона крайне важно быть связанным с крупными портами в Нидерландах и в целом с европейскими торговыми центрами, ведь это означает развиваться экономически”, - заявила на церемонии открытия Малу Дрейер, глава земли Рейнланд-Пфальц.

При строительстве моста инженерам пришлось решить серьезную проблему: со стороны Айфеля несколько лет назад на глубине 22 метра были обнаружены деформации грунта, и пришлось укрепить проблемный участок дополнительными бетонными блоками.

Критики заявляли, что строительство моста обошлось слишком дорого (483 миллиона евро) и что он портит пейзаж этого известного винодельческого региона, отпугивая туристов.