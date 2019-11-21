Европейцы в тюрьмах для ИГИЛ

В специальных тюрьмах и лагерях на Севере Сирии остаются сотни предполагаемых участников террористической группировки «Исламское государство» и их родственники. Среди них особенно много европейцев, — это подтверждали власти Турции. Немецкий телеканал ZDF опубликовал видеокадры из тюрьмы сирийского города Эль-Хасака. Там среди заключённых есть и граждане Германии. Один из них — выходец из Гамбурга Кадир Топку. Он признался, что примкнул к исламистам в 2014:

— Я бы молод. Если бы меня спросили снова, я бы уже так не поступил. Я бы не совершил эту ошибку.

Ещё один немец среди заключённых в Эль-Хасаке — Мохаммед Демер — объясняет, что хотел жить в теократическом государстве и именно поэтому отправился на Ближний Восток:

— Базовые принципы «Исламского государства» были верными. Базовые принципы — то, что надо править в соответствии с указаниями Аллаха — это было хорошо, вот зачем я приехал. Не ради отрезания голов и прочего.

На замечание о том, что он принял как должное убийства и насилие, Демер ответил: «мне было тогда всё равно».

Целый ряд тюрем, подобных этой, находится под контролем курдских формирований на Севере Сирии. Некоторые из них были захвачены турецкими и протурецкими силами в ходе военной операции. Заключённых иностранцев Анкара обещала репатриировать. В европейские страны и США должны вернуться более 2 тыс. предполагаемых игиловцев и членов их семей.