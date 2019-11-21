Запущена Albania - первая франшиза Euronews

Медиа-холдинг Euronews запустил первую в своей истории франшизу: с 7 утра этого четверга в эфир выходит Euronews Albania. Проект создан совместно с албанской группой IN Media, владеющей единственном молодё`жным телеканалом страны и радиостанцией 105.7.

"Euronews Albania станет точкой отсчета для всех, кто ценит объективные и беспристрастные новости, - говорит главный редактор франшизы, известная тележурналистка и ведущая Ильва Таре. - Наша аудитория помимо жителей Албании, это - албаноязычные граждане Косова, Северной Македонии и в целом Балкан, где проживает диаспора".

Как подчеркивают в руководстве Euronews, речь идет именно о франшизе, а не об очередном коррпункте или аффилированном канале. Тем не менее Euronews Albania обещает предоставить зрителям международное освещение событий и мультикультурную перспективу All views.

На новом телеканале работают 150 человек, в том числе 90 журналистов. Главный офис Euronews Albania расположен в Тиране, коррпункты откроются в Скопье и Приштине.