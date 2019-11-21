БелАЭС готовится к испытаниям

Белорусская АЭС готовится к испытательному циклу перед импортом ядерного топлива. Это заключительный этап перед запуском станции. Он запланирован на первую четверть 2020 года.
В среду в Минске прошло заседание Комиссии СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. Одной из главных тем для обсуждения стала готовность к чрезвычайным ситуациям.
Тем временем, строящаяся АЭС вызывает беспокойство у соседних государств. В частности, Литва уже заявила, что не допустит попадания белорусский электроэнергии на свой рынок.