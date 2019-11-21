БелАЭС готовится к испытаниям

Белорусская АЭС готовится к испытательному циклу перед импортом ядерного топлива. Это заключительный этап перед запуском станции. Он запланирован на первую четверть 2020 года.

В среду в Минске прошло заседание Комиссии СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. Одной из главных тем для обсуждения стала готовность к чрезвычайным ситуациям.

Очень важно, чтобы у нас было общее поле сотрудничества, чтобы общались наши ученые, чтобы мы говорили на одном техническом и научном языке, по возможности, использовали единые стандарты, там, где возможно, по ключевым направлениям унифицировали законодательство. Николай Спасский Заместитель генерального директора "Росатома" по международной деятельности

Тем временем, строящаяся АЭС вызывает беспокойство у соседних государств. В частности, Литва уже заявила, что не допустит попадания белорусский электроэнергии на свой рынок.