Опасные связи принца Эндрю

Средний сын британского монарха принц Эндрю объявил, что прекратил исполнять публичные обязанности члена королевской семьи, и что его мать дала на этой согласие.
Об этом стало известно поздно вечером в среду, несколько дней спустя после интервью Британской вещательной корпорации, в котором аристократ упомянул о дружбе с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Эпштейн покончил с собой в тюрьме, ожидая процесса по обвинению о вовлечении несовершеннолетних в проституцию.
Принц познакомился с Эпштейном больше 20 лет назад.
В интервью ВВС он назвал их отношения "полезными", а отвечая на вопрос, не сожалеет ли о том, что общался с Эпштейном, Эндрю ответил отрицательно.
Вот как оценила поведение герцога Йоркского во время беседы журналистка Клодия Джозеф: "Это интервью показывает, насколько плохо Эндрю к нему подготовился. На мой взгляд, лучше вообще было не соглашаться на такого рода беседы, если не умеешь публично выражать сожаление о проступках".
Предполагается, что Эпштейн был представлен принцу Джилейн Максвелл, дочерью газетного магната Роберта Максвелла. Максвелл дружила с Эндрю и была в тот момент возлюбленной Эпштейна.
В связи в делом Эпштейна одна из предполагаемых потерпевших, давая показания, упомянула, что финансист принуждал ее, в тот момент 17-летнюю, заниматься сексом с принцем. Суд, однако, отмел эти показания, как к делу не относящиеся.
Букингемский дворец эти обвинения отверг.
В круге общения Эпштейна были не только аристократы, но и бывшие глав государств, крупные предприниматели и звезды шоу-бизнеса.
В своем нынешнем заявлении принц сообщил, что готов оказать всем органам юстиции любой страны всю необходимую помощь в любых расследованиях, касающихся Эпштейна.