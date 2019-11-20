Госдума нашла «лагеря» организаторов протестов

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружили в нескольких регионах страны финансируемые из-за рубежа «лагеря», в которых якобы учились организаторы акций протеста. Депутаты предложили ввести уголовное наказание для тех, кто проходил там обучение. Законопроект планируется внести в Госдуму в 2020 году.

Точный список организаций и их местонахождение парламентарии не разглашают. По данным источника газеты «Коммерсант», такие НКО могут располагаться в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Крыму, Омске, Калининграде и некоторых регионах Кавказа.

Член комиссии Адальби Шхагошев, как сообщает «Коммерсант», заявил, что речь также идет о «виртуальных лагерях — концентрации протестных мыслей в соцсетях».

«Россияне все меньше верят в то, что существует проблема иностранного вмешательства, и в то же время население склонно к конспирологии. Власти хотят повысить идею легитимности иностранного вмешательства», - считает приглашенный эксперт «Московского центра Карнеги» Татьяна Становая. По ее словам, внутри режима существует спрос на поиск организаторов революций.

Эксперт полагает, что власти будут более пристально отслеживать соцсети. «При большом желании можно пойти очень далеко», - считает Становая, предполагая, что «лагерями» могут назвать даже беседы под постами оппозиционно настроенных экспертов.

Уголовным кодексом уже предусмотрена ответственность за организацию несогласованных митингов и демонстраций. Согласно ст. 212.1 УК РФ, за неоднократные нарушения при организации или при проведении таких мероприятий предусмотрен штраф от 600 тыс. до 1 млн руб или тюремное заключение на срок до пяти лет.

На прошлой неделе после заседания комиссии ее руководитель Василий Пискарев сообщил, что иностранные организации и СМИ также вели сбор информации для разжигания межрелигиозных и межнациональных конфликтов. «Помимо этого, наблюдалась большая активность по поводу искажения истории, особенно в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. И, конечно, активность по вмешательству в выборы. Уже есть заделы на следующий год», - добавил Пискарев.

Комиссия по расследованию иностранного вмешательства начала работу в сентябре. Идея ее создания появилась на фоне акций протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.