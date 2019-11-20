Венгерки против насилия

Венгерские активистки требуют подписания страной Стамбульской конвенции - международного соглашения Совета Европы против насилия в отношении женщин. В прошлом году за восьмимесячный период 27 венгерок были убиты своими партнерами.

Согласно статистике неправительственной организации "Женщины за женщин и против насилия", каждая пятая женщина, состоящая в отношениях, подвергается физическому насилию в этой стране.

Правозащитные женские организации говорят, что инициатором перемен должно стать государство.

По нашему мнению, ситуация уже могла бы значительно улучшиться, если бы власти эффективно применяли действующие законы. Джудит Вирт Глава общественной организации "Женщины за женщин"

Эта венгерка подверглась нападению, одурманиванию и побоям со стороны своего бывшего возлюбленного. Уголовный процесс длился шесть лет, и без ее вмешательства обвинения были бы сняты полностью. Она говорит, что властям не хватает элементарного сочувствия пострадавшим и они не принимают во внимание состояние жертв насилия. Такое отношение мешает женщинам обращаться в правоохранительные органы.

Они относились ко мне как к... элементу декора, я была объектом в своем собственном деле... У меня были одни только обязанности, обязанность давать показания, говорить правду... Правовая система не воспринимала меня как живого человека. Эрика Реннер Жертва насилия

Однако, по словам правозащитницы Джудит Вирт, вина за такое отношение не может быть возложена на работников судебной системы, полиции или социальной сферы.

Борьба с насилием над женщинами сама по себе является профессиональной областью, люди, работающие в этих сферах, не получают никакой подготовки, - результат мы можем наблюдать в повседневной практике. Джудит Вирт Глава общественной организации "Женщины за женщин"

Раньше венгерское правительство обращалось за помощью к группам по защите женских прав во время подготовки сотрудников полиции и судей к работе с женщинами, которым угрожает опасность. Однако после миграционного кризиса власти решили, что эти неправительственные организации придерживаются идеологии, противоречащей государственным интересам.