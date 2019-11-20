Не сошлись во мнениях: первая теледуэль Джонсона и Корбина

Тори Джонсон и лейборист Корбин высказали в первых предвыборных дебатах несогласие практически по всем вопросам внешней и внутренней политики Соединенного Королевства, как и по главной теме - "брекситу". Премьер заверил, что развод Британии и ЕС состоится в любом случае до 31 января будущего года, а лидер оппозиции пообещал еще раз провести новый плебисцит на тему выхода из Евросоюза.

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Джонсон заявил вот что: "Брексит" дает нам все, в чем сегодня так нуждается Британия, вся Британия - Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - мы все вместе, в то же самое время мы уважаем особенности каждого региона. "Брексит" даст нам в полной мере использовать наш потенциал. А что же Джереми Корбин? А он говорит - "Отложим, чтобы провести новый референдум", он не в состоянии прямо сказать, какую сторону в этой ситуации он занимает в принципе".

Лидер Лейбористской партии Корбин ответил премьеру так: "Мы будем вести переговоры еще три месяца, чтобы получить все необходимые уверения от ЕС, а в течение полугода мы еще раз спросим нацию, что она предпочтет - выйти со сделкой, в которой гарантируются рабочие мест и межирландские соглашения, или же остаться в рядах ЕС на условиях полного членства. Вот что мы предложим".

Согласно одному из опубликованных накануне опросов общественного мнения тори увеличили отрыв от лейбористов до 18 процентных пунктов.

Следующие дебаты лидеров двух главных политических партий Соединенного Королевства должны состояться 6 декабря, сами выборы пройдут в четверг 12 декабря, а результаты станут известны в пятницу, 13 декабря.