Папа Римский в Таиланде

Папа Римский Франциск прибыл в среду с апостольским визитом в Таиланд, где католики составляют менее одного процента населения. Это первая остановка в недельном азиатском турне понтифика, включающем также посещение Японии.

Глава Римско-католической церкви прилетел в Бангкок впервые после более чем 30-летнего перерыва: Иоанн Павел II побывал в королевстве в 1984 году.

Ожидается, что в Таиланде Франциск встретится с представителями властей, королем Маха Вачиралонгкорном, буддийским патриархом, католическими священниками.

Поддержка местных католических общин, диалог религий и распространение послания мира - вот, по сообщению Ватикана, главные цели данного визита. В Бангкоке, одном из пунктов назначения для секс-туризма, также будет затронут вопрос торговли людьми.

В среду Папа Римский будет отдыхать после более чем 11-часового перелета, а уже в четверг начнет публичные выступления и встречи.