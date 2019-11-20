Гостиничные операторы "приостанавливают" участие в организации ОИ в Париже из-за Airbnb

Французские гостиничные операторы объявили в среду, что "приостановят участие" в организации Олимпийских игр 2024 года в знак протеста против партнерства, установленного Международным олимпийским комитетом (МОК) с платформой Airbnb.

"Отели приостановят свое участие в организации Олимпийских игр 2024 года", - сказал AFP Лоран Дюк, президент гостиничного отделения Союза меценатов и гостиничного бизнеса.

Ранее Союз назвал партнерство с Airbnb "совершенно неуважительным к профессионалам гостиничного дела", принимавшим активное участие в подготовке к соревнованиям.

О том, что платформа станет одним из главных спонсоров Международного олимпийского комитета стало известно в понедельник. В Airbnb заявили, что цель "этого исторического соглашения в том, чтобы города-хозяева имели возможность принимать Игры на более аутентичной и устойчивой основе".

Контракт заключен до 2028 года, его стоимость оценивается в 500 миллионов долларов США.