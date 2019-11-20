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Норвегия

Норвежцы не хотят шпионить за Россией

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  Мария Горковская 
Норвежцы не хотят шпионить за Россией
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Норвежский Киркенес на хочет шпионить за Россией. Жители небольшого городка примерно в 8 км от границы с РФ жалуются, что на протяжении многих лет спецслужбы королевства пытаются их завербовать. Здесь многие говорят по-русски, вывески - на двух языках.

О неготовности предать свою более чем 45-летнюю дружбу с соседями говорит тренер по борьбе Вилли Бангсунн.

"Со мной связывались два-три раза. Но я каждый раз отказывался сотрудничать, заявлял, что в нашем клубе занимаются борьбой - и только. Но я понимаю: это их работа. Мы живем в двух разных блоках. С одной стороны, НАТО, с другой - Россия", - говорит он.

В 2012 году жители коммуны Сёр-Варангер наряду с россиянами из Печенгского района получили право пересекать границу без виз. Тогда-то ими и заинтересовались спецслужбы.

"В итоге, я обратился в норвежскую полицию и заявил, что происходящее ставит под угрозу безопасность норвежских граждан. Может быть, это высшим чинам разведки пора подыскать новое место работы", - говорит Руне Рафаэльсен, мэр коммуны.

В свое время в Киркенесе жил и на днях выпущенный на свободу Фруде Берг. Его задержали в 2018 году в Москве по обвинению в шпионаже. Норвежца признали виновным в сборе информации о российских атомных подлодках, но, в конце концов, обменяли на помилованных Литвой агентов РФ.

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Журналист • Мария Горковская

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