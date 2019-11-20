Госдеп США о НАТО по-русски

В Брюсселе в среду встречаются министры иностранных дел НАТО. На видном месте в программе мероприятия - рукопожатие генерального секретаря Йенса Столтенберга с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео.

В брюссельской студии Euronews – говорящая по-русски представитель Госдепартамента США Ванесса Акер. Вопросы ей задаёт Андрей Бекетов.

Euronews: Пытается ли ваш начальник Помпео смягчить довольно жёсткие высказывания президента Трампа в адрес европейских союзников?

Ванесса Акер: По-моему, у нас позитивный месседж для наших союзников здесь, в Брюсселе. В течение последних пяти лет поднимается рост инвестиций в оборонный сектор стран НАТО. Так что это хорошая новость.

Euronews: Но в этом была угроза — не заплатите достаточно денег — мы не будем вас защищать...

Ванесса Акер: И президент Трамп, и вице-президент Пенс, и госсекретарь Помпео, и министр обороны Эспер — они все выразили нашу приверженность, приверженность США к НАТО.

Euronews: А как в Вашингтоне отнеслись к недавнему высказыванию президента Франции Макрона о том, что у НАТО умер мозг?

Ванесса Акер: Мы не совсем согласны с этой оценкой. Но мы согласны с президентом Франции, когда он сказал, что нужно увеличить инвестиции в оборону. В этом мы согласны.

Euronews: Министры иностранных дел НАТО собираются, очевидно, признать космос в качестве одной из сфер деятельности альянса. В Соединённых Штатах уже создано Командование космических сил. Значит ли это, что Америка подталкивает сейчас своих союзников к милитаризации космоса?

Ванесса Акер: Нет, речь не идёт о милитаризации космоса. Речь идёт о координации. Сейчас в космосе — более двух тысяч действующих спутников. Половина из них принадлежат союзникам по НАТО. Так что нужно больше сотрудничать на информационном уровне, более эффективно работать вместе.

Euronews: Генсек Йенс Столтенберг меньше, чем обычно, упоминал на своей пресс-конференции во вторник Россию. Как вам кажется, не опускается ли она в списке приоритетов НАТО?

Ванесса Акер: Россия является приоритетом для НАТО. Он по-моему, подчёркивал то, что нужно иметь диалог с Россией, но нужно также защищаться от угрозы со стороны России.