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Великобритания

Моуринью возглавил "Тоттенхэм"

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  Daria Ivanova 
Моуринью возглавил "Тоттенхэм"
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Жозе Моуринью возглавил лондонский клуб "Тоттенхэм Хотспур", сменив ушедшего во вторник Маурисио Почеттино. Контракт был подписан в среду на четыре года.

Ранее Моуринью тренировал "Манчестер Юнайтед", однако вот уже почти год оставался без работы - после того, как его отправили в отставку.

По словам самого Моуринью, в "Тоттенхэм Хотспур" его привлек состав команды. "Я рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными поклонниками", - заявил новый наставник "шпор".

На протяжении своей карьеры Моуринью успел побывать тренером португальского "Порту", итальянского "Интера", английского "Челси" и испанского "Реала". Два года назад Союз европейских футбольных ассоциаций назвал Моуринью одним из десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.

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