Арест бизнесмена по делу об убийстве журналистки

На Мальте по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции арестован крупный бизнесмен Йорген Фенеч. В ночь на среду он пытался отплыть на яхте из Портомасо.

Задержание проведено на следующий день после того, как власти Мальты пообещали помиловать предполагаемого посредника в убийстве в обмен на информацию о заказчике.

Задержанный предприниматель является директором и совладельцем бизнес-группы, которая в 2013 году заключила с правительством Мальты соглашение на строительство газовой электростанции стоимостью 450 миллионов евро.

За несколько месяцев до гибели Дафне Каруана Галиция в своем блоге писала об отмывании денег через загадочную компанию 17 Black, связанную с мальтийскими политическими кругами.

Позднее журналисты агенства Reuters выяснили, что компания принадлежит Йоргену Фенечу.

Самая известная журналистка Мальты Дафне Каруана Галиция занималась антикоррупционными расследованиями. Ее автомобиль был взорван 16 октября 2017 года. Обвинения предъявлены трем исполнителям убийства.