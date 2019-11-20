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Сирия

Израиль "рубит щупальца" Ирана в Сирии

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  Андрей Позняков 
Израиль "рубит щупальца" Ирана в Сирии
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Израиль объявил о нанесении авиаударов по позициям сирийской правительственной армии и иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии. Цахал называет это ответом на ракетный обстрел израильской территории, который произошёл накануне, и грозит новыми ударами по подразделениям Исламской республики в соседней стране.

Правила изменились. Всякий, кто откроет огонь по Израилю днём, не будет спать ночью. Так было на прошлой неделе, так было и сейчас. Мы хотим донести до иранского руководства простую мысль: всюду, куда бы вы ни запустили ваши щупальца, мы будем их отрубать.
Нафтали Бенет
министр обороны Израиля

Сирийское государственное агентство САНА сообщает, что жертвами израильского авиааналёта стали по меньшей мере двое мирных жителей. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли 11 военнослужащих. Российский МИД осудил удары по территории Сирии, объяснив, что это ведёт к эскалации напряжённости.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков

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