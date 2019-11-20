Израиль "рубит щупальца" Ирана в Сирии

Израиль объявил о нанесении авиаударов по позициям сирийской правительственной армии и иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии. Цахал называет это ответом на ракетный обстрел израильской территории, который произошёл накануне, и грозит новыми ударами по подразделениям Исламской республики в соседней стране.
Сирийское государственное агентство САНА сообщает, что жертвами израильского авиааналёта стали по меньшей мере двое мирных жителей. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли 11 военнослужащих. Российский МИД осудил удары по территории Сирии, объяснив, что это ведёт к эскалации напряжённости.