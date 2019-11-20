Хаменеи: "Мы заставили врагов отступить"

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил о победе над протестной кампанией, спровоцированной резким повышением цен на топливо. «Мы заставили врагов отступить», — заявил он на встрече с представителями бизнеса. Хаменеи вновь охарактеризовал массовые выступления как часть заговора зарубежных сил с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

Во многих городах акции сопровождались столкновениями с сотрудниками силовых структур, перекрытием улиц и поджогами. Поступали сообщения о применении огнестрельного оружия для разгона демонстрантов. С началом протестов в Иране были ужесточены меры безопасности и практически полностью отключён доступ в интернет. Представители высшего руководства страны говорили о погибших, однако оценки числа жертв разнятся. Amnesty International сообщает более чем о сотне убитых.

По данным из достоверных источников, которые мы получаем, всего за три дня с пятницы были убиты по меньшей мере 106 протестующих в 21 городе в разных регионах страны. У есть свидетельства очевидцев, которые подтверждаются видеозаписями, о том, что снайперы стреляли по толпам людей с крыш и как минимум в одном случае с вертолётов. Раха Бахрейни эксперт Amnesty International

По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, жертвами противостояния в Иране могли стать десятки людей.

Мы всерьёз обеспокоены сообщениями о нарушении международных норм и стандартов применения силы. Мы не знаем точно, сколько человек были убиты и ранены, но ясно, что это число велико. Руперт Колвилл представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека

Эта серия акций протеста в Иране началась пятницу, когда правительство повысило цены на бензин в полтора-два раза. Государственные СМИ сообщают об ответных выступлениях в поддержку руководства страны, в которых приняли участие тысячи иранцев.