Хаменеи: "Мы заставили врагов отступить"

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил о победе над протестной кампанией, спровоцированной резким повышением цен на топливо. «Мы заставили врагов отступить», — заявил он на встрече с представителями бизнеса. Хаменеи вновь охарактеризовал массовые выступления как часть заговора зарубежных сил с целью дестабилизировать ситуацию в стране.
Во многих городах акции сопровождались столкновениями с сотрудниками силовых структур, перекрытием улиц и поджогами. Поступали сообщения о применении огнестрельного оружия для разгона демонстрантов. С началом протестов в Иране были ужесточены меры безопасности и практически полностью отключён доступ в интернет. Представители высшего руководства страны говорили о погибших, однако оценки числа жертв разнятся. Amnesty International сообщает более чем о сотне убитых.
По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, жертвами противостояния в Иране могли стать десятки людей.
Эта серия акций протеста в Иране началась пятницу, когда правительство повысило цены на бензин в полтора-два раза. Государственные СМИ сообщают об ответных выступлениях в поддержку руководства страны, в которых приняли участие тысячи иранцев.