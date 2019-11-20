Импичмент: новые показания

В нижней палате Конгресса США состоялись новые слушания в рамках проводимой процедуры импичмента. В числе тех, кто давал показания под присягой, была и помощник вице-президента США Майкла Пенса Дженнифер Уильямс.

Дженнифер Уильямс, помощник вице-президента США Фото Рейтер

Вот что она сообщила: "Я назвала бы телефонный разговор необычным, поскольку в отличие от других звонков президента, во время которых я присутствовала, в этой беседе обсуждались проблемы внутренней политики".

Александер Виндман, подполковник и сотрудник Совета национальной безопасности США, сообщил, что "был озабочен сказанным в беседе. То, что я услышал, было недопустимо, и я сообщил о своих опасениях господину Эйзенбергу. Недопустимо для президента США требовать от правительства другой державы расследовать деятельность американского гражданина и политического оппонента".

Александер Виндман Фото Рейтер

Как сообщил экс-начальник Виндмана, один из бывших руководителей Совета национальной безопасности Тим Моррисон, Виндман мог быть одним из авторов несанкционированных утечек конфиденциальной информации в прессу.

Тим Моррисон на слушаниях Фото Рейтер

Экс-спецпредставитель США по Украине Волкер свое заявление зачитал: "Оглядываясь назад, я понимаю, что сейчас многие рассматривают идею расследования возможной коррупции, включая украинскую компанию "Бурисму", как расследование деятельности Джо Байдена. Я полагаю, что это не так".

Курт Волкер на слушаниях Фото Рейтер

Однопартиец президента и лидер республиканского большинства в Сенате Макконнелл заявил прессе, что его коллеги сенаторы не смогут собрать достаточного количества голосов для того, чтобы импичмент состоялся.

А вот как прокомментировал происходящее в Палате представителей президент США Дональд Трамп: "Слушания на Капитолийском холме - пародия. Там есть демократы, у которых нет ни единого свидетеля, адвоката, ничего и никого, чтобы подтвердить обвинения, которые республиканцы отбивают раз за разом. Это просто афера".

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США лишь трижды.