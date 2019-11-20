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Китай

Гонконг: Политехнический университет не сдается властям

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  Елена Караева 
Гонконг: Политехнический университет не сдается властям
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Активисты, которые находились в студенческом городке Политехнического университета Гонконга, были арестованы, когда сдались властям.

В помещениях кампуса остаются несколько десятков протестующих.

Фото Рейтер

Сообщается, что в случае, если они выйдут, их также ожидают аресты и судебное разбирательство.

Протесты в окрестностях Политеха начались в воскресенье, так как правоохранители произвели задержания на территории вузов. Радикалы выразили недовольство, градус которого постепенно нарастал, и в полицию полетели в том числе и бутылки с зажигательной смесью и была открыта стрельба из арбалетов.

Фото Рейтер

К сдержанности все стороны конфликта призвал Евросоюз, при этом подчеркнув, что требуется соблюдать фундаментальные гражданские свободы. Глава администрации Гонконга Керри Лам сообщила, что снижение напряженности должно стать плодом совместных усилий, в том числе и со стороны протестующих.

Фото Рейтер

Тем не менее, Политех был объявлен зоной массовых беспорядков, сегодня всем находящимся там грозит до 10 лет тюремного заключения.

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