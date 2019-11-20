Божоле боится конкуренции

Гости съезжаются в Божоле к северу от Лиона, чтобы откупорить первую бутылку знаменитого молодого вина. Благодаря многолетней кампании местных виноделов напиток, который так и не смог завоевать сердца французских монархов, стал одним из самых популярных брендов страны.

Но удержаться на высоте все труднее.

"Япония понизила налоги на импорт нашего вина, но это не значит, что она его больше покупает. В Китай поступает много вина из Чили и Австралии благодаря межправительственным соглашениями об отмене пошлин. Это в какой-то степени недобросовестная конкуренция. Нам приходится тяжело. Мировая торговля - непростое дело. Конкуренция сегодня в крайней степени высока", - отмечает Доминик Пирон, глава Ассоциации виноделов Божоле.

Ежегодно в ночь на третий четверг ноября 26 млн бутылок "Божоле Нуво" появляются на полках магазинов более чем сотни стран. Около 2 млн отправляются в США. Но их количество может заметно уменьшиться после введения Вашингтоном 25-процентных пошлин на ряд товаров из ЕС. Французские вина в списке.

Среди главных почитателей напитка из черного гамэ и британцы. За Ла-Манш попадает почти миллион бутылок. Но и здесь не все гладко: над производителям нависла тень "Брексита".

А потому некоторые виноделы решают прекратить надеяться на иностранных любителей французского и делать ставку на соотечественников. Как, например, семья Шасселэй. Возвращение к истокам - их девиз. Свой небольшой кусок земли, никаких пестицидов. Но органическое вино не из дешевых.

"Мы не выживем, если будем продавать вино по низким ценам. Необходимо, чтобы заработанного хватало на жизнь винодела, владельцев магазина и ресторана. Цена должна быть адекватной", - говорит Клэр Шасселэй, винодел.