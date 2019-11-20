"Божоле нуво" спешит на экспорт

Заморозки, ударившие по виноградникам Божоле весной этого года, наполовину сократили объемы производства французского винодела Жюльена Бертрана из Шарантэ, расположенного к северу от Лиона. Чтобы выполнить заказы клиентов, ему пришлось приложить немало усилий и сформировать для них новые предложения - жизнь заставила.

Жюльен Бертран, винодел: "Мы вынуждены были делить между клиентами то, что накопилось в погребах, нам пришлось забыть о продвижении на рынке и привлечении новых клиентов. Думали только о том, чтобы удовлетворить запросы наиболее преданных наших клиентов".

Снижение объемов производства может негативно отразиться и на экспорте, ведь 40% бутылок "божоле нуво" продается за рубежом. В начале 2019 года поставки в Бельгию выросли на 60%, в Китай - на 41%, в Японию - на 26%.

Жиль Желен рассчитывает минимизировать последствия природных катаклизмов благодаря винам прошлых лет, а также новой экспортной стратегии - 20% его "божоле нуво" продается на рынке Японии, крупнейшего в мире импортера.

Жиль Желен, винодел: "У рынка "нуво" в Японии было небольшое снижение, но сегодня там его высоко ценят, поэтому мы больше поставляем сортов верхней ценовой гаммы, более качественных вин. Это уже часть их культуры, японцы очень верные и строгие клиенты, и если их не разочаровывать качеством, они сохранят преданность".

А вот на американском рынке, вероятно, будет нелегко. В США Жиль экспортирует от 8 до 10% своей продукции. Но недавно Дональд Трамп решил обложить французские вина 25-процентным налогом.

Жиль Желен: "Каждому из нас пришлось сокращать маржу, чтобы потребители не переплачивали за "божоле нуво" и чтобы мы не потеряли рынок - это было самое главное в этом году".

Гийом Пети, Euronews: "Несмотря на погоду и спады в международной торговле, виноделы демонстрируют определенное сопротивление - благодаря давним тесным отношениям с импортерами и эффективному маркетингу: "божоле нуво" по-прежнему знают и ценят во всем мире".