Мосгорсуд оставил Уилана в тюрьме

Пол Уилан останется в тюрьме до 29 декабря: Мосгорсуд признал законным вынесенное ранее решение о продлении ареста гражданина США и ряда других государств, обвиняемого в шпионаже против России.

Уилан впервые предстал на заседании по видеосвязи, звук был отключён, и заявлений он сделать не смог. Защита просила поместить его под домашний арест и намерена обжаловать решение Мосгорсуда в кассационной инстанции.

"Ну, вы понимаете прекрасно отношения между Россией и Америкой, они не сложились, соответственно страдают граждане этих стран, - сказал адвокат Владимир Жеребенков. - Вы понимаете, я не исключаю любого развития событий по данному делу, поскольку оно действительно политизировано. Но в крайнем случае мы надеемся всё же на положительное решение, что суд будет рассматривать справедливо. И если он будет рассматривать справедливо, то Пола надо оправдывать. То есть в его действиях нет состава преступления".

Галина Полонская, Euronews:

"По словам адвокатов, судебный процесс по делу Пола Уилана начнётся не раньше весны. Они будут до последнего добиваться, чтобы его перевели под домашний арест, пока идёт следствие".