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Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции после наводнений

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  Марика Димитриади 
Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции после наводнений
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Менее чем за сутки россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции после наводнений. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на посла Италии в России Паскуале Терраччано. В диппредставительстве уточнили, что эту сумму передали российские топ-менеджеры.

Во вторник в посольстве в Москве пройдет благотворительный концерт под руководством генерального директора Мариинского театра дирижера Валерия Гергиева. В этот же день будет запущен сбор средств для широкой публики.

Наводнения обрушились на Венецию на прошлой неделе. Уровень воды поднялся на 187 сантиметров – это рекордный за полвека показатель. По меньшей мере два человека погибли.

Под водой скрылась площадь Святого Марка, затоплен и одноименный собор. По данным местных властей, ущерб от стихии составил около миллиарда евро.

Правительство Италии объявило в городе режим чрезвычайного положения и выделило €20 млн на первоначальную ликвидацию последствий стихийного бедствия.

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