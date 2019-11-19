Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

США

Тель-Авив благодарит Вашингтон

 Комментарии
  Елена Караева 
Тель-Авив благодарит Вашингтон
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Действующий израильский премьер Биньямин Нетаньяху позвонил Дональду Трампу, чтобы лично выразить ему благодарность за решение администрации США об отказе от признания незаконности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Фото Рейтер

Об этом шаге Вашингтона накануне известил американский госсекретарь: "Это сложная политическая проблема, возможный выход может быть найден в результате переговоров. США остаются привержены идее мира в регионе, я сделаю все, от меня зависящее, чтобы разрешить продолжающийся кризис".

фото Рейтер

Представители палестинской стороны сообщили, что США не уполномочены в одностороннем порядке отменять резолюции, касающиеся еврейских поселений, принятые на основе консенсуса Советом Безопасности ООН.

"Они же фактически пренебрегают нормами международного права, это открывает путь экстремизму, терроризму, насилию, коррупции, кровопролитию. Люди откажутся от диалога и вернутся к подобным методам решать существующие проблемы", - подчеркнул главный переговорщик с Израилем Саиб Эрекат.

Работавший в предыдущей администрации кадровый дипломат и эксперт по Ближнему Востоку Мартин Индик охарактеризовал дипломатический демарш Вашингтона как "пощечину палестинцам".

В Тель-Авиве на это заметили, что шаг Трампа "не мешает переговорам" с палестинской стороной, а , напротив, способствует миру, потому что, как было подчеркнуто, "невозможно построить истинный мир, основываясь на лжи".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.