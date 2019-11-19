Озеро Баскунчак — соляной резерв России

Озеро Баскунчак в Астраханской области считается одним из самых соленых на планете. Его площадь составляет больше 100 км2, а глубина всего 30 см.

80% российской соли добывается именно на Баскунчакском месторождении, а его запасов, по расчетам экспертов, хватит ещ на 4 тысячелетия.

Засежи соли начали формироваться здесь около 280 млн лет назад во время существования древнего океана Тетиса, который простирался от Центральной Азии до Западной Европы.

Добыча соли на озере Баскунчак началась еще в 8 веке, ее отправляли на продажу по великому шелковому пути. Сегодня здесь добывается до 3 млн тонн соли в год. Несмотря на большие объемы добычи, месторождение быстро восстанавливается.

Белоснежная "молодая" соль по своему составу близка к морской и считается одной из лучших для кулинарии и оздоровительных процедур.