Грузия: протестующие вернулись к парламенту

Протестующие вернулись к зданию грузинского парламента в Тбилиси и снова установили там палаточный лагерь.

Накануне вечером спецназ оттеснил демонстрантов, заблокировавших входы в здание и перекрывших движение по проспекту Руставели.

Лидеры оппозиции заявляют, что не сдадутся и продолжат требовать отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Не будет нормальных переговоров и общественность, включая политические партии, будет делать все возможное, чтобы и нормальной политической жизни не было для тех людей, которые оскорбили целую нацию, я бы сказал, пока они не откажутся от своей циничной риторики Гига Бокерия лидер партии "Европейская Грузия"

Несколько дней в Грузии продолжаются массовые протесты в связи с провалом голосования по поправкам в Конституцию о проведении с 2020 года парламентских выборов по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.

От голосования воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", которая и разрабатывала законопроект.

Это вызвало возмущение оппозиции, так как проведение выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников протестов, разгоревшихся в Грузии в июне после сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

В воскресенье у здания грузинского парламента оппозиционные силы провели многотысячный митинг. Активисты разбили палаточный лагерь и остались там на ночь. А в понедельник утром заблокировали входы в здание и не пускали депутатов на рабочие места. При разгоне было задержано несколько десятков протестующих. Их освобождение также стало одним из требований оппозиции

На заседании, возобновившего работу, парламентского бюро спикер Арчил Талаквадзе осудил действия оппозиционеров, заявив, что "пикетирование государственных зданий вышло за рамки мирного протеста".