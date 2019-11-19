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Россия

В Подмосковье ликвидирована крупнейшая в России нарколаборатория

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  Марика Димитриади 
В Подмосковье ликвидирована крупнейшая в России нарколаборатория
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В Подмосковье ликвидирована крупнейшая в России нарколаборатория. Цеха, где производились синтетические наркотики, располагались в бывшем фермерском хозяйстве в Серпуховском районе.

По данным МВД, каждый месяц в этой лаборатории производилось около полутора тонн запрещенных веществ.

В момент, когда появились полицейские, процесс изготовления наркотиков шел полным ходом. Задержаны трое химиков-технологов с Украины, курьер-закладчик и подозреваемый в организации предприятия.

В общей сложности правоохранители изъяли более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, полторы тонны в жидком виде, четыре тонны химреактивов, более 600 килограммов прекурсоров. Помимо этого, в цехах были обнаружены семь реакторов, стоимость каждого из которых оценивается в 200-500 тысяч рублей, и иное оборудование.

Преступники реализовывали наркотики через теневой сектор интернета. Полицейские пресекли 18 поставок в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Татарстан, Бурятию, Хабаровский и Приморский края.

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