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Испания

Энрике вернется в сборную Испании

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  Daria Ivanova 
Энрике вернется в сборную Испании
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Роберт Морено уволен с должности главного тренера сборной Испании. По данным газеты El Mundo, его место займет Луис Энрике, этим летом покинувший национальную команду в связи с болезнью дочери, которая в итоге скончалась в августе. Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес заявил во вторник о том, что Энрике "дал ему слово" занять освободившийся пост.

Он также сообщил, что контракт с Морено изначально предполагал возможный возврат Энрике, так что "никто не должен чувствовать себя обманутым". Однако Морено отреагировал на известие эмоционально, со слезами на глазах попрощавшись со своей командой, и отказался от общения с журналистами.

Под руководством Морено Испания провела девять отборочных матчей чемпионата Европы - 2020, одержав семь побед. Тем временем, Энрике в 2015 году был признан тренером года по версии Международной федерации футбола.

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