Ливан: "арабская весна" осенью?

Палаточный городок в центре столицы, заторы на основных магистралях, возмущенные люди настойчиво предлагают главе государства досрочно уйти в оставку. В Ливане уже более месяца не стихают массовые протесты. Кажется, впервые после окончания гражданской войны население страны объединилось, забыв о конфессиональных различиях и былых обидах.

Движущей силой стала ливанская молодежь, которую не устраивает экономическая ситуация в стране, а главное - несменяемость и коррумпированность политической элиты. Протестующие уже добились отставки правительства. А попытки руководства страны сформировать новый кабинет министров натыкаются на противодействие улицы.

"Протестующие заблокировали парламент, мы не можем заседать в подобных условиях", - заявил экс-министр финансов Ливана Мухаммед Сафади, которого местные СМИ называли главным претендентом на премьерский пост.

Выхода из политического тупика в Ливане пока не видно. Вместе с тем, бесконечные протесты поставили страну на грань экономического краха.