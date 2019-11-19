Гонконг: ЕС призывает все стороны конфликта к сдержанности

Чуть больше ста активистов остаются в студенческом городке Политехнического университета Гонконга. В течение понедельника кампус покинули свыше 600 протестующих. Об этом сообщили власти особого района Китая рано утром во вторник.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини поздно вечером в понедельник заявила, что все стороны конфликта должны проявлять сдержанность, при этом подчеркнув, что любые действия со стороны правоохранителей по поддержанию порядка должны быть "пропорциональными", а фундаментальные гражданские права должны уважаться, - добавили в Брюсселе.

К диалогу с активистами привлекли университетскую профессуру и общественных деятелей.

Противостояние в Политехническом университете началось в воскресенье. Студенты забаррикадировались в зданиях и на территории кампуса, а полицейские подразделения оцепили вуз по периметру, что вызвало опасения о возможном начале штурма. Десятки протестующих были арестованы за несколько часов до начала осады.

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Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила прессе: "Снижение напряженности - плод совместных усилий, в том числе и со стороны протестующих. Они должны отказаться от применения насилия, перестать забрасывать полицию бутылками с зажигательной смесью и покинуть кампус в соответствии с инструкциями".

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Протесты Гонконге продолжаются несколько месяцев, поводом для их начала стала попытка изменить ряд законодательных норм, позднее власти от этого отказались. За пять месяцев манифестаций были задержаны свыше 4,5 тыс. человек.