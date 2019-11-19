Борьба с домашним насилием во Франции

Буквы складываются в шокирующие предложения. Ночью эти девушки наклеивают постеры, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. Активистки, большинство из которых студентки, хотят повлиять на ситуацию в обществе.

"Наша цель - распространить информацию об убийствах женщин, - поясняет Камилла, одна из активисток, - мы делаем это в память погибших, чтобы жертвы насилия не боялись говорить и чувствовали поддержку.

В начале сентября французское правительство запустило масштабную кампанию по борьбе с семейным насилием. Красные точки на карте - 130 женщин, погибших с начала года. В среднем каждые два дня во Франции от рук близкого человека умирает женщина.

Мишель Дебу - психолог-судмедэксперт, который работает с жертвами домашнего насилия в больнице Сент-Этьена. Карин - пациентка доктора Дебу. Она терпела издевательства мужа четыре года. В конце 2014 года после жестокого нападения она подала жалобу на своего супруга.

"В пять утра он набросился на меня прямо в детской и начал душить меня сначала на кофейном столике, а потом на диване, - рассказывает Карин. - Дети кричали: "Не убивай маму!"

Правительство Франции предложило регистрировать все жалобы прямо в больнице.

"Мне кажется, это не очень хорошая идея, - считает доктор Дебу. - В полицию приходят подать жалобу, в больницу обращаются за медицинской и психологической помощью, а правозащитные организации предоставляют поддержку. Каждый должен заниматься своим делом".

Ещё одно предложение касается упрощение процедуры в полиции, которой недовольны многие пострадавшие. Это важно для предотвращения самого худшего сценария. Треть женщин, погибших в 2018, ранее обращались в полицию.

"Во всех полицейских академиях Франции в обучении будущих стражей порядка принимают участие представители групп поддержки жертв домашнего насилия, судмедэскперты, юристы, - подчеркивает комиссар полиции Марион Томе. - Они учат внимательно относиться к потребностям этих пострадавших".

В случае серьёзной угрозы, часто необходимо отреагировать быстро, чтобы обеспечить женщине необходимую защиту, поэтому полицейские сотрудничают с социальными работниками.

15% убийств в 2016 году было совершено членами семьи погибших, 87% жертв - женщины. В большинстве случаев причиной убийства стала попытка погибших расстаться с партнёрами.

По данным правозащитных организаций, жертвы домашнего насилия стали на 20% чаще подавать жалобы в полицию. Это не значит, что насилия стало больше, но благодаря свободе слова и, в частности, движению #metoo (я тоже), стало возможно достичь большого прогресса в решении этого деликатного личного вопроса.