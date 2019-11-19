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Швеция

Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

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Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
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В Швеции прекращено уголовное дело в отношении Джулиана Ассанжа. "Устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. С момента инцидента прошло немало времени. Многое стирается из памяти," - заявила прокурор Ева-Мари Перссон.

В 2010 году две жительницы королевства обвинили основателя WikiLeaks в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Сам австралиец назвал их заявления ложью, а само расследование "политически мотивированным". С 2012 года он скрывался от выдачи Стокгольму в посольстве Эквадора в Лондоне. В частности, потому что опасался дальнейшей экстрадиции в США, где его может ждать смертная казнь. Вашингтон обвиняет Ассанжа в разглашении секретной информации государственного масштаба в связи с публикацией ряда разоблачительных материалов на сайте WikiLeaks.

В апреле 2019 года эквадорские власти отозвали у него право на убежище, и он был арестован британской полицией. Австралийца приговорили к 50 неделям заключения "за нарушение условия освобождения под залог".

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