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Новый судебный процесс в Каталонии

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  Елена Караева 
Новый судебный процесс в Каталонии
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Понедельник - первый день нового судебного процесса в Каталонии. На этот раз в роли ответчика - нынешний глава женералитета этой области Испании Ким Торра.

Кима Торру обвиняют в неисполнении прежнего судебного решения, которое обязывало его удалить желтые ленты (символ поддержки отбывающих тюремный срок политиков-сторонников независимости Каталонии) с фасадов и интерьеров зданий, в которых располагаются государственные органы.

Президент женералитета публично отказался выполнить этот вердикт юстиции.

В случае, если Торра будет признан виновным в игнорировании судебного решения, он может быть лишен права занимать выборные должности - в том числе и свой сегодняшний пост - сроком до двух лет.

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