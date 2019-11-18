Обрушение моста на юге Франции

По меньшей мере один человек погиб, несколько считаются пропавшими без вести в результате обрушения автомобильного моста к северо-востоку от города Тулуза на юге Франции. Обрушение подвесного моста произошло в коммуне Мюрпуа-сюр-Тарн.

По последним данным, три машины - два легковых автомобиля и один грузовик - упали в реку. Погибла 15-летняя девушка, которая находилась в одной из машин. удалось спасти четырех человек .

По предварительным оценкам, мост мог обрушиться из-за того, что масса грузовика превысила разрешенный для проезда показатель в 19 тонн .

По словам представителей местных властей, проверка моста проводилась регулярно.