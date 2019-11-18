"Белорусы ненавидят Лукашенко": оппозиция не признаёт результаты выборов

Естественно, результаты выборов мы не признаем. Естественно, было изначально понятно, что оппозицию в парламент не пропустят по одной простой причине: Лукашенко ненавидят большинство белорусов, и большинство белорусов выступают против него. Мы два месяца проводили пикеты, проводили акции в разных городах страны. Мы видим настроения людей, мы видим, что они критикуют власти, мы видим, что абсолютное большинство людей не воспринимают диктатора, не считают его легитимным и желают его смены, его отставки.

Это наверное главная причина, почему Лукашенко боится пропустить в полностью подконтрольный ему парламент даже одного-двух представителей оппозиции. Они [власти - прим. Euronews] знают настроения людей, они видят нашу активность, активность вообще оппозиции. И свидетельствует это только об одном — Лукашенко просто панически боится перемен, панически боится, что его все-таки прогонят в ближайшее время. В следующем году в Беларуси будут президентские выборы. Это в общем последние выборы, которые Лукашенко готовит