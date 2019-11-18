Борьба за воздух в Нью-Дели

Показатель качества воздуха в некоторых районах Нью-Дели улучшился до "среднего" уровня благодаря ветру, который развеял смог. Накануне индийские школьники и студенты вышли на демонстрацию и призвали власти принять меры по защите экологии. Из-за высокого уровня загрязнения воздуха школы в индийской столице были закрыты в течении нескольких дней, занятия возобновились в понедельник

Школница Шаурайя Вардхан говорит:

Я вышла на акцию протеста, чтобы отстоять свое право на возможность дышать, потому что сегодня у меня это право отняли, а мне нужно жить. Это моё право, его нельзя просто отнять

В течении прошлой недели индекс загрязнения воздуха в Нью-Дели держался на "критически плохой" отметке, в десять раз превысив нормы Всемирной организации здравоохранения.

Качество атмосферы ухудшается в ноябре ежегодно — в соседних штатах крестьяне сжигают солому на убранных полях, а погодные условия в это время года способствуют образованию смога.

На фоне пика загрязнения в городе огромную популярность приобрела кислородная терапия: местные жители приходят за глотком воздуха в специализированный бар. Владелец кислородного бара Аджай Джонсон говорит: "Когда я проверял в последний раз, индекс загрязнения воздуха составлял 642 пункта — это очень опасный для здоровья показатель. Кислородный сеанс способствует очищению организма и сокращает риск от загрязнения воздуха и вдыхания вредных примесей. Сеанс также дарит энергию и ощущение расслабленности".

В связи с сложившейся ситуацией министр окружающей среды в понедельник созвал экстренное совещание с главами правительств штатов Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш и представителями столичного округа.